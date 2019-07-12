"Арсенал" накажет Косьельни за отказ ехать на предсезонный тур в США

"Арсенал" заведет дисциплинарное дело против защитника и капитана команды Лорана Косьельни, сообщает Sky Sports.

Косьельни отказался лететь с клубом на предсезонный тур в США. В прошлом сезоне он провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола.

33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна". Контракт 33-летнего защитника с "канонирами" рассчитан еще на сезон. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Как сообщалось ранее, защитник практически достиг договоренности с "Ренном".