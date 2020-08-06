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«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Коутинью

09:12
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью близок к возвращению в АПЛ, сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры по переходу 28-летнего бразильца в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что «Барселона» надеется продать футболиста, чтобы получить деньги в трансферный бюджет.

В сезоне-2019/20 Коутинью выступал за «Баварию» на правах аренды, на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за немецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.

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