«Арсенал» надеется подписать полузащитника «Баварии» Сане
«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Лероя Сане, сообщает Sky Sports Germany.
По данным источника, клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Германии в текущее трансферное окно. Однако Сане вряд ли согласится на переход, так как намерен связать свое будущее с «Баварией», подписав новый контракт.
В сезоне-2023/24 Сане провел 42 матча за «Баварию», забил 10 голов и сделал 13 голевых передач. Его контракт с командой рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Источник: Sky Sports Germany
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