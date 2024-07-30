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Сегодня, 03:35

«Арсенал» надеется подписать полузащитника «Баварии» Сане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лерой Сане.
Фото Global Look Press

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Лероя Сане, сообщает Sky Sports Germany.

По данным источника, клуб рассматривает возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Германии в текущее трансферное окно. Однако Сане вряд ли согласится на переход, так как намерен связать свое будущее с «Баварией», подписав новый контракт.

В сезоне-2023/24 Сане провел 42 матча за «Баварию», забил 10 голов и сделал 13 голевых передач. Его контракт с командой рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Источник: Sky Sports Germany
Лерой Сане
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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