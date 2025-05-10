«Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с Салиба

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продлить контракт с клубом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы начали переговоры о продлении соглашения с 24-летним французом на фоне интереса к игроку со стороны «Реала».

В текущем сезоне Салиба провел 49 матчей, в которых забил 2 гола. Текущий контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.