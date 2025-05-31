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31 мая 2025, 06:16

«Арсенал» начал переговоры о переходе Шешко из «Лейпцига»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, на 21-летнего словенца претендует «Арсенал». Лондонцы начали переговоры по трансферу нападающего, сумма выкупа которого составляет 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Шешко провел 45 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
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