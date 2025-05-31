«Арсенал» начал переговоры о переходе Шешко из «Лейпцига»

Форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, на 21-летнего словенца претендует «Арсенал». Лондонцы начали переговоры по трансферу нападающего, сумма выкупа которого составляет 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Шешко провел 45 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

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