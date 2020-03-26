«Арсенал» нацелен приобрести защитника «Лейпцига» Упамекано

«Арсенал» намеревается приобрести защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний француз уже уведомил руководство своего нынешнего клуба о том, что хочет покинуть команду, а «канониры» уже подготовили предложение по игроку в размере 55 миллионов фунтов. Сообщается, что «Арсенал» давно следит за Упамекано и пытался приобрести его прошлым летом, но попытки оказались неудачными.

В сезоне-2019/20 Упамекано провел 29 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов фунтов.