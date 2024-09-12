«Арсенал» на три года продлил контракт с Микелем Артетой

«Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Артета возглавляет «канониров» с декабря 2019 года. После трех туров лондонцы с 7 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее в тренерской карьере 42-летний Артета входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» с июля 2016-го по декабрь 2019 года.