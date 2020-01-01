Стали известны составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го чемпионата Англии. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Лено — Мэйтланд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац — Торрейра, Джака, Езил — Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные — Мартинес, Холдинг, Себальос, Гендоузи, Уиллок, Нельсон, Сака.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич, Джеймс — Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Запасные — Ромеро, Джоунс, Уильямс, Янг, Андреас Перейра, Мата, Гринвуд.

Трансляция матча «Арсенал» — «МЮ»