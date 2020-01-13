Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» может снова отдать Нкетиа в аренду

09:11
Теги:

«Арсенал» рассматривает возможность снова отдать в аренду нападающего Эдварда Нкетиа. Нкетиа провел первую половину сезона в составе «Лидса», но зимой должен вернуться в лондонский клуб, после чего может снова отправиться в аренду, сообщает The Telegraph.

На 20-летнего англичанина претендуют «Норвич», «Астон Вилла» и «Бристоль».

В нынешнем сезоне он провел в чемпионшипе 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 передачу.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир