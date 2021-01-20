«Арсенал» может расторгнуть контракт с Сократисом

«Арсенал» примет решение по будущему защитника Сократиса Папастатопулоса в ближайшие несколько дней, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» ведут переговоры с 32-летним греком по поводу расторжения контракта, действующего до лета 2021 года. Сообщается, что футболистом интересуются «Бетис», «Дженоа» и «Севилья».

В сезоне-2020/21 Сократис провел 1 матч за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.