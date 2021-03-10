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«Арсенал» может купить Хакими летом

06:48
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«Арсенал» интересуется защитником «Интера» Ашрафом Хакими, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, «канониры» рассматривают 22-летнего марокканца в качестве замены Эктору Беллерину, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Хакими провел 33 матча за «Интер», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/19keafw24sb6r19y6mrjhiotve#l26x2lk6vcy51w0g1ggprs432

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