Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го тура чемпионата Англии, сообщается на официальном сайте АПЛ. Встреча начнется в 20.30 (мск).

В запасе команды Микеля Артеты остался полузащитник Мартин Эдегор, которого «Арсенал» арендовал у «Реала» до конца текущего сезона.

Стартовый состав «Арсенала»: Лено — Суариш, Холдинг, Давид Луиз, Бельерин — Партей, Джака, Смит-Роу, Мартинелли, Пепе — Ляказетт.

Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Эдегор, Чемберс, Эль-Нени, Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Виллиан, Нкетиа.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака — Погба, Фред, Мактоминей, Бруну Фернандеш — Кавани, Рэшфорд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байи, Джеймс, Туанзебе, Ван де Бек, Матич, Гринвуд, Марсьяль.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»