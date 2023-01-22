«Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии. Стали известны составы команд на эту втсречу.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Вегорст, Рэшфорд, Антони.

Напомним, что лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 47 очков после 18 матчей. В автиве «МЮ» 39 очков после 19 матчей, команда занимает третье место.