«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти выбил «Арсенал» из Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии — 1:1 (пенальти 5:3).

На 52-й минуте счет открыл полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. 11 минут спустя лондонцы отыгрались благодаря голу Габриэля Магальяйнса.

На 61-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Диогу Далот.

На 72-й минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор не реализовал пенальти, удар с точки отразил голкипер манкунианцев Алтай Байындыр.

Основное и дополнительное время завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 5:3.