«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Амориме

«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Юрриен Тимбер открыл счет, а на 73-й минуте Вильям Салиба удвоил преимущество «канониров».

Это первое поражение «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Рубене Амориме. Ранее команда сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1), а также обыграла «Эвертон» (4:0) и «Буде-Глимт» (3:2).

«Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» опустился на 11-ю строчку — 19 очков.