«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Шиком
Форвард «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caught Offside.
По сведениям источника, на 29-летнего чеха претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Нападающий может сменить клубо этим летом.
В текущем сезоне Шик провел 43 матча, в которых забил 25 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
Новости