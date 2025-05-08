«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Шиком

Форвард «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, на 29-летнего чеха претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Нападающий может сменить клубо этим летом.

В текущем сезоне Шик провел 43 матча, в которых забил 25 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.