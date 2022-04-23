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Гол Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения от «Арсенала»

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 апреля. Лондон. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1.
Фото Reuters

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб выиграл на своем поле со счетом 3:1.

«Арсенал» завладел преимущество в первом тайме, когда голами отметились защитник Нуну Тавареш и полузащитник Букайо Сака.

Затем отставание в счете «МЮ» сократил нападающий Криштиану Роналду, который проводило первый матч после смерти сына.

Форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ, и в ла лиге.

Во втором тайме португалец еще раз отправил мяч в ворота соперников, но гол был отменен из-за офсайда.

А еще раньше полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш имел шанс выравнять положение, но не смог реализовать пенальти.

Окончательный счет в матче установил полузащитник «канониров» Гранит Джака.

«Арсенал» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «МЮ» остался на шестой строчке в АПЛ (54 очка).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Нуну Тавареш, 3 (1:0), Сака, 32 (2:0), Криштиану Роналду, 34 (2:1), Джака, 70 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бруну Фернандеш 57
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Томиясу, 90+1) Нуну Тавареш Сака (Холдинг, 74) Эдегор Смит-Роу (Мартинелли, 64) Эль-Нени Джака Нкетиа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Далот Алекс Теллес Бруну Фернандеш (Мата, 84) Матич (Лингард, 77) Мактоминай Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 77)
Предупреждения
Джака 67’, Нуну Тавареш 68’, Эль-Нени 80’  -  Алекс Теллес 31’, Бруну Фернандеш 76’, Линделеф 82’, Криштиану Роналду 90+2’
Судьи
Поусон (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Криштиану Роналду
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 гостевых матча подряд в чемпионате Англии впервые с 1981 года
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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