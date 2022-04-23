Гол Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения от «Арсенала»

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб выиграл на своем поле со счетом 3:1.

«Арсенал» завладел преимущество в первом тайме, когда голами отметились защитник Нуну Тавареш и полузащитник Букайо Сака.

Затем отставание в счете «МЮ» сократил нападающий Криштиану Роналду, который проводило первый матч после смерти сына.

Форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов и в АПЛ, и в ла лиге.

Во втором тайме португалец еще раз отправил мяч в ворота соперников, но гол был отменен из-за офсайда.

А еще раньше полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш имел шанс выравнять положение, но не смог реализовать пенальти.

Окончательный счет в матче установил полузащитник «канониров» Гранит Джака.

«Арсенал» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «МЮ» остался на шестой строчке в АПЛ (54 очка).