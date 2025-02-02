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Сегодня, 18:15

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на арене «Эмирэйтс Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Манчестера с 41 баллом располагается на четвертой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
16
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 20 1 5
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