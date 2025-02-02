«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на арене «Эмирэйтс Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Манчестера с 41 баллом располагается на четвертой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)

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