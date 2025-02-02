«Арсенал» со счетом 5:1 разгромил «Манчестер Сити» в АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ — 5:1.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник «канониров» Мартин Эдегор. На 55-й минуте «горожане» отыгрались благодаря голу Эрлина Холанна, но уже минуту спустя Тома Парти снова вывел лондонцев вперед.

На 62-й минуте Майлс Льюис-Скелли забил третий мяч в ворота гостей, а до разгромного счет на 76-й минуте довел Кай Хавертц. Пятый гол «Арсенала» на счету Итана Нванери. 17-летний англичанин забил на 90+3-й минуте.

«Арсенал» (50 очков) остается на втором месте в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 6 очков отстает от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.

«Манчестер Сити» (41) занимает четвертое место в турнирной таблице.