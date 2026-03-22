«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция финала Кубка лиги Англии
«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка лиги Англии
«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финальном матче Кубка английской лиги в воскресенье, 22 марта. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: трансляция финального матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)
Основные события и результат игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции Кубка английской лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
На пути к финалу Кубка лиги «Арсенал» победил «Порт Вейл», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Челси». «Ман Сити» на предыдущих стадиях прошел «Хаддерсфилд», «Суонси», «Брентфорд» и «Ньюкасл».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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