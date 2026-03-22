«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка лиги Англии

«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финальном матче Кубка английской лиги в воскресенье, 22 марта. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: трансляция финального матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Основные события и результат игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок английской лиги. Финал.

22 марта, 19:30. Уэмбли (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции Кубка английской лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

На пути к финалу Кубка лиги «Арсенал» победил «Порт Вейл», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Челси». «Ман Сити» на предыдущих стадиях прошел «Хаддерсфилд», «Суонси», «Брентфорд» и «Ньюкасл».