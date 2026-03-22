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22 марта, 16:30

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция финала Кубка лиги Англии

«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка лиги Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финальном матче Кубка английской лиги в воскресенье, 22 марта. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: трансляция финального матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Основные события и результат игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок английской лиги. Финал.
22 марта, 19:30. Уэмбли (Лондон)
Арсенал
0:2
Манчестер Сити

В России отсутствуют официальные трансляции Кубка английской лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

На пути к финалу Кубка лиги «Арсенал» победил «Порт Вейл», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Челси». «Ман Сити» на предыдущих стадиях прошел «Хаддерсфилд», «Суонси», «Брентфорд» и «Ньюкасл».

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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