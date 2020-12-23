«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка английской лиги (1:4). В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. После перерыва «горожане» забили три безответных гола.

Кубок английской лиги

1/4 финала

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 3 (0:1). Ляказетт, 31 (1:1). Махрез, 54 (1:2). Фоуден, 59 (1:3). Ляпорт, 73 (1:4).

«Арсенал»: Рунарссон, Мустафи, Седрик Суариш, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени (Смит-Роу, 66), Себальос, Уиллок, Ляказетт (Балоган, 77), Мартинелли (Пепе, 49).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Эрнандес (Уокер, 77), Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Торрес, 70), Габриэл Жезус (Агуэро, 74).

Предупреждения: Эль-Нени, 23. Мустафи, 25. Бернарду Силва, 65.

Судья: Аттуэлл.

22 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс».