«Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры АПЛ

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии — 1:3. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На 24-й минуте встречи полузащитник гостей Кевин де Брейне открыл счет. Перед перерывом Букайо Сака благодаря реализованному пенальти сравнял счет.

Во второй половине встречи сначала Джек Грилиш вывел «горожан» вперед, а затем Эрлин Холанн замкнул прострел де Брейне и забил третий гол.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с «канонирами». У них теперь по 51. «Сити» вышел на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «Арсенала» есть еще игра в запасе.