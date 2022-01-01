«Манчестер Сити» в добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Арсенала»
«Арсенал» уступил на своем поле «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».
Отметим, что почти половину второго тайма лондонцы играли в меньшинстве после удаления защитника Габриэля.
Победный мяч в уже добавленное время забил полузащитник «Сити» Родри.
«Арсенал» занимает четвертое место в трурнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков.
«Ман Сити» выиграл 11 матч подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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