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«Манчестер Сити» в добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Арсенала»

17:26
1 января. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:2. Фото ФК «Арсенал».
1 января. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:2. Фото ФК «Арсенал».
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«Арсенал» уступил на своем поле «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Отметим, что почти половину второго тайма лондонцы играли в меньшинстве после удаления защитника Габриэля.

Победный мяч в уже добавленное время забил полузащитник «Сити» Родри.

«Арсенал» занимает четвертое место в трурнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков.

«Ман Сити» выиграл 11 матч подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 15:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
Голы
Сака, 31 (1:0), Махрез, 57 (1:1), Эрнандес, 90 (1:2)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Габриэл Магальяйнс Уайт Томиясу Джака Партей Мартинелли Эдегор (Холдинг, 63 ) Сака (Эль-Нени, 84 ) Ляказетт (Смит-Роу, 71 )
Манчестер Сити
Эдерсон Аке Ляпорт Рубен Диаш Жоау Канселу Бернарду Силва Эрнандес Де Брейне Стерлинг Габриэл Жезус (Гюндоган, 63) Махрез
Предупреждения
Джака 55, Габриэл Магальяйнс 57, Сака 63, Холдинг 68  -  Эрнандес 90, Бернарду Силва 90
Удаления
Габриэл Магальяйнс 59 (вторая ж.к)
Судьи
Аттуэлл

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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