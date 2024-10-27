«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 9-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

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Ключевые события игры «Арсенал» — «Ливерпуль» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В 8 турах чемпионата «канониры» набрали 17 очков и делили 3-е место с «Астон Виллой» (накануне бирмингемцы сыграли вничью с «Борнмутом»). «Ливерпуль» с 21 очком шел первым, опережая «Манчестер Сити» на один балл (вчера «горожане» победили «Саутгемптон» и вырвались на два очка вперед).