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«Арсенал» — «Ливерпуль»: во сколько и где смотреть матч АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 9-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей АПЛ. Бесплатно в прямом эфире смотреть игры АПЛ можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Арсенал» — «Ливерпуль» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

В 8 турах чемпионата «канониры» набрали 17 очков и делили 3-е место с «Астон Виллой» (накануне бирмингемцы сыграли вничью с «Борнмутом»). «Ливерпуль» с 21 очком шел первым, опережая «Манчестер Сити» на один балл (вчера «горожане» победили «Саутгемптон» и вырвались на два очка вперед).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
6
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
13
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
16
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
17
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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