«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

«Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки в матче 9-го тура АПЛ — 2:2. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

У «канониров» голы забили Букайо Сака и Микель Мерино. У мерсисайдцев отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах, который забил на 81-й минуте.

«Арсенал» набрал 18 очков и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 22 очками — на второй строчке.