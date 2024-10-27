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Сегодня, 21:28

«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино забивает гол в ворота «Ливерпуля».
Фото Reuters

«Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки в матче 9-го тура АПЛ — 2:2. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

У «канониров» голы забили Букайо Сака и Микель Мерино. У мерсисайдцев отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах, который забил на 81-й минуте.

«Арсенал» набрал 18 очков и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 22 очками — на второй строчке.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Ливерпуль

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Аршавин посетил матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в Лондоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 2 : 1
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 0
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 2 : 1
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 2 : 2
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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