Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:00

«Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в 9-м туре чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся в матче 9-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события матча «Арсенал» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

В восьми турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 17 очков. «Ливерпуль» заработал 21 очко и может вернуться на первое место в лиге, если победит в предстоящем матче. В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, а «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1). На этой неделе обе команды выиграли свои матчи в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Читайте также
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Санду назвала причину введения санкций против России
Популярное видео
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Арсенал» — «Ливерпуль»: во сколько и где смотреть матч АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
5
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 2 : 1
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 0
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 2 : 1
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости