«Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся в матче 9-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».
Основные события матча «Арсенал» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
В восьми турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 17 очков. «Ливерпуль» заработал 21 очко и может вернуться на первое место в лиге, если победит в предстоящем матче. В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, а «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1). На этой неделе обе команды выиграли свои матчи в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
3
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
4
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
5
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|1 : 3
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|4 : 3
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|2 : 2
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|2 : 1
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 0
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 1
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|3
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1