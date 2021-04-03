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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал»

3 апреля 2021, 23:52
Диогу Жота. Фото ФК «Ливерпуль».
Диогу Жота. Фото ФК «Ливерпуль».
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«Ливерпуль» победил «Арсенал» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Диогу Жота. Еще один мяч забил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:0)

Голы: Жота, 64 (0:1). Салах, 68 (0:2). Жота, 82 (0:3).

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни (Седрик Суариш, 45), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Себальос (Эль-Нени, 58), Партей, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77), Эдегор, Пепе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Жота, 60), Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Уильямс, 84), Милнер, Тиагу Алькантара, Фабинью, Роберту Фирмину (Вайналдум, 78), Салах, Мане.

Предупреждения: Жота, 73. Габриэл Магальяйнс, 90+1.

Судья: Аткинсон.

3 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Арсенал — Ливерпуль

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