«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал»
«Ливерпуль» победил «Арсенал» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей дубль сделал Диогу Жота. Еще один мяч забил Мохамед Салах.
«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:0)
Голы: Жота, 64 (0:1). Салах, 68 (0:2). Жота, 82 (0:3).
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни (Седрик Суариш, 45), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Себальос (Эль-Нени, 58), Партей, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77), Эдегор, Пепе.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Жота, 60), Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Уильямс, 84), Милнер, Тиагу Алькантара, Фабинью, Роберту Фирмину (Вайналдум, 78), Салах, Мане.
Предупреждения: Жота, 73. Габриэл Магальяйнс, 90+1.
Судья: Аткинсон.
3 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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