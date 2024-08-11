«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Лион»

«Арсенал» в товарищеском Кубке Эмиратов обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Отличились Вильям Салиба и Габриэль.

В следующем матче «Арсенал» 17 августа сыграет в первом туре АПЛ с «Вулверхэмптоном», «Лион» 18 августа встретится с «Ренном» в первом туре лиги 1.