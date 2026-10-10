«Арсенал» одержал волевую победу над «Лидсом»

«Арсенал» на своем поле обыграл «Лидс» в матче 6-го тура АПЛ — 2:1.

Гости открыли счет на 55-й минуте, отличился Джеймс Джастин. Спустя семь минут «Арсенал» отыгрался благодаря голу Риккардо Калафьори. На 70-й минуте победу хозяевам принес Бруно Гимарайнс.

«Арсенал» (15 очков) остается на втором месте в АПЛ после 6 матчей. «Лидс» (9 очков) потерпел первое поражение в сезоне и идет на пятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

10 октября, 14:30. Эмирейтс (Лондон)

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