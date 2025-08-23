«Арсенал» разгромил «Лидс» в домашнем матче, Тимбер и Дьекереш сделали по дублю

«Арсенал» на своем поле одержал крупную победу над «Лидсом» в матче 2-го тура чемпионата Англии — 5:0.

У хозяев по дублю оформили Виктор Дьекереш и Юрриен Тимбер, который также отметился результативной передачей. Еще один гол забил Букайо Сака. Рикардо Калафьори записал на свой счет два голевых паса.

«Арсенал» набрал 6 очков и вышел в лидеры АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Тоттенхэм» (6). «Лидс» с 3 баллами занимает 11-ю строчку.