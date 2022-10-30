Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:08

«Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Арсенал» является фаворитом в гонке за приобретение полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в следующем сезоне, сообщает газета Express.

По данным источника, бельгиец вряд ли подпишет новое соглашение со своим нынешним клубом, а это значит, что «оружейники» могут получить его бесплатно в следующем году.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»,"Барселона" и «Реал» также заинтересован в приобретении 25-летнего игрока.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/football/1689361/Arsenal-transfer-news-Mikel-Arteta-Edu-Premier-League

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Юри Тилеманс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
Давка в Сеуле. Главное
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
В США призвали Байдена убедить Зеленского сесть за стол переговоров
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду считает свое возвращение «Манчестер Юнайтед» катастрофой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
2
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 1 : 2
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости