«Арсенал» вырвал победу над «Лестером» в домашнем матче АПЛ

В субботу, 28 сентября, «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.

В составе «канониров» голы забили Мартинелли, Леандро Троссард (дубль) и Кай Хаверц. У «Лестера» дубль оформил Джеймс Джастин.

Команда Микеля Артеты набрала 14 очков и переместилась на второе место в таблице. «Лестер» занимает 16-ю строчку, имея в активе три балла.

В параллельной встрече «Фулхэм» добился гостевой победы над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В другом матче игрового дня «Бретфорд» поделил очки с «Вест Хэмом» — 1:1.