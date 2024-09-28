«Арсенал» вырвал победу над «Лестером» в домашнем матче АПЛ
В субботу, 28 сентября, «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.
В составе «канониров» голы забили Мартинелли, Леандро Троссард (дубль) и Кай Хаверц. У «Лестера» дубль оформил Джеймс Джастин.
Команда Микеля Артеты набрала 14 очков и переместилась на второе место в таблице. «Лестер» занимает 16-ю строчку, имея в активе три балла.
В параллельной встрече «Фулхэм» добился гостевой победы над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В другом матче игрового дня «Бретфорд» поделил очки с «Вест Хэмом» — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
2
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
3
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
5
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
9
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
16
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
17
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
18
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
19
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1
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