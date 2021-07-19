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«Арсенал» купил полузащитника «Андерлехта»

17:11
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«Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта» Альбера-Мбойо Локонга. 21-летний футболист заключил долгосрочный контракт с клубом.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит около 18 миллионов фунтов стерлингов. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Локонга провел 33 игры в чемпионате Бельгии, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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