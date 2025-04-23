«Арсенал» сыграет с «Кристалом Пэласом» в 34-м туре чемпионата Англии в среду, 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Канониры набрали 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Орлы с 44 баллами располагаются на 12-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

23 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

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