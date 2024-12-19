«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка лиги

«Арсенал» выиграл у «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги — 3:2. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс».

На 4-й минуте гости открыли счет благодаря голу Жана-Филипа Матета. Его мяч оказался единственным в первом тайме. Во втором тайме форвард «канониров» Габриэл Жезус оформил хет-трик. В концовке Эдди Нкетиа сократил отставание до одного мяча.

Соперник «Арсенала» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.