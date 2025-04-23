«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» может стать чемпионом в воскресенье

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев забили Якуб Кивер и Леандро Троссард. У гостей отличились Эберечи Эзе и Жан-Филип Матета.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 67 очками. «Кристал Пэлас» идет на двенадцатой строчке с 45 очками.

Благодаря результату этой встречи «Ливерпулю» достаточно будет сыграть вничью с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ, чтобы досрочно стать чемпионом. Игра пройдет в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18.30 (мск).