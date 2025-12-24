«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка Английской лиги
«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Английской лиги — 1:1 (пенальти — 8:7).
В основное время на 80-й минуте мяч в свои ворота отправил французский защитник гостей Максенс Лакруа. На 90+5-й минуте английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сравнял счет.
Лакруа стал единственным игроком, кто не реализовал пенальти в послематчевой серии.
«Арсенал» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. У «Кристал Пэлас» серия из четырех матчей без побед.
В полуфинале Кубка Английской лиги «Арсенал» сыграет с «Челси».
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|0
|0
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5
|Ливерпуль
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|0
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10
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11
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|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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