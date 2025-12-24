«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка Английской лиги

«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Английской лиги — 1:1 (пенальти — 8:7).

В основное время на 80-й минуте мяч в свои ворота отправил французский защитник гостей Максенс Лакруа. На 90+5-й минуте английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сравнял счет.

Лакруа стал единственным игроком, кто не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. У «Кристал Пэлас» серия из четырех матчей без побед.

В полуфинале Кубка Английской лиги «Арсенал» сыграет с «Челси».