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24 декабря 2025, 01:23

«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка Английской лиги

Павел Лопатко
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас».
Фото Reuters

«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Английской лиги — 1:1 (пенальти — 8:7).

В основное время на 80-й минуте мяч в свои ворота отправил французский защитник гостей Максенс Лакруа. На 90+5-й минуте английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сравнял счет.

Лакруа стал единственным игроком, кто не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. У «Кристал Пэлас» серия из четырех матчей без побед.

В полуфинале Кубка Английской лиги «Арсенал» сыграет с «Челси».

Кубок английской лиги. 1/4 финала.
23 декабря 2025, 23:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
1:1
Кристал Пэлас
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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Источник: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Борнмута» Скотта
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