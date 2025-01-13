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Сегодня, 20:52

«Арсенал» ищет людей, угрожавших беременной жене Хаверца

Камила Абдурахманова
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«Арсенал» расследует сообщения в социальных сетях, отправленные беременной жене полузащитника английского клуба Кая Хаверца, сообщает The Guardian.

В матче третьего раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» Хаверц не смог забить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти, из-за чего его команда вылетела из турнира.

После этого беременная жена спортсмена, модель София Вебер, опубликовала скриншоты сообщений с угрозами в свой адрес и в адрес ее еще не родившегося первенца. Как стало известно, компания Signify, занимающаяся технологиями обработки данных, получила от «Арсенала» задание установить личности нарушителей. В результате расследования клуб сможет сообщить о нарушителях в полицию, а аккаунты будут заблокированы в Instagram. Как стало известно PA Media, Instagram удалил оскорбительный контент за нарушение своих правил.

София назвала полученные сообщения шокирующими и призвала своих 540 тысяч подписчиков иметь уважение.

Пара поженилась в июле, а в ноябре девушка сообщила о своей беременности.

Источник: The Guardian
Кай Хаверц
ФК Арсенал (Лондон)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Перенесенное дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» пройдет 12 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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