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Сегодня, 21:15

«Арсенал» — «Ипсвич»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в чемпионате Англии 27 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии в пятницу, 27 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 23.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Ипсвич» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Трансляции появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Лондонский клуб перед игровым туром в Boxin Day с 33 очками занимал третье место в турнирной таблице АПЛ, а команда из Ипсвича — с 12 очками располагалась на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
27 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ипсвич

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ипсвич Таун
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
3
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
4
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 18 3 5 10 22-40 14
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 2 : 0
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 3 : 1
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
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