«Арсенал» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес попал в сферу интересов «Арсенала», сообщает The Sun.

Лондонский клуб рассчитывает, что 22-летний испанец станет в будущем основным защитником. Утверждается, что сумма отступных Торреса составляет 45 млн евро.

Торрес в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и сделал результативный пас. 15 ноября защитник дебютировал за сборную Испании в матче против Мальты (7:0), в котором забил гол.