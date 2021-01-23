«Арсенал» интересуется защитником «Саутгемптона» Райаном Бертрандом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета рассматривает 31-летнего англичанина в качестве конкурента Кирану Тирни, играющему на левом фланге обороны.

В сезоне-2020/21 Бертранд провел 18 матчей за «Саутгемптон» и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста со «святыми» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что игрок может уйти из команды.