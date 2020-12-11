«Арсенал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Гарсией

«Арсенал» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет купить 19-летнего испанца, который отказывается продлевать контракт с «горожанами». Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Барселона».

В сезоне-2020/21 Гарсия провел 7 матчей за «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Контракт испанца с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2021 года.