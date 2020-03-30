«Арсенал» интересуется за 19-летним полузащитником «Брондбю»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Брондбю» Анисом Бен Слимане, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» уже давно следят за 19-летним датчанином с тунисскими корнями. Сообщается, что «Брондбю» готов расстаться с игроком, чтобы покрыть финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2019/20 на счету Бен Слимане 1 гол и 2 результативных передачи в 17 матчах за «Брондбю». Сообщается, что датский клуб потребует за 19-летнего игрока 5 миллионов евро.