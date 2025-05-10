«Арсенал» интересуется вратарем Гарсией из «Эспаньола»

Вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия может продолжить карьеру в Англии, сообщает Independent.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Арсенал». Лондонцы видят Гарсию запасным вратарем.

В текущем сезоне Гарсия провел 34 матча, в которых пропустил 44 мяча и 7 раз сыграл на ноль.