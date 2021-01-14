«Арсенал» интересуется вратарем «Барселоны» Нету

«Арсенал» заинтересован во вратаре «Барселоны» Нету, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» рассматривают 31-летнего бразильца в качестве потенциального резервного голкипера. Сообщается, что лондонский клуб может арендовать футболиста до конца сезона-2020/21 с опцией выкупа.

В сезоне-2020/21 Нету провел 9 матчей за «Барселону» и пропустил 7 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.