«Арсенал» интересуется турецким защитником «Лестера»

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Лестера» Чаглару Сеюнджю. Скауты лондонского клуба будут просматривать 23-летнего турка в матче отбора Евро-2020 между сборными Турции и Исландии, сообщает Leicester Mercury.

Сеюнджю перешел в «Лестер» в 2018 году из «Фрайбурга». В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в премьер-лиге и забил 1 гол, а также отметился 1 голевой передачей.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр