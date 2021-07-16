«Арсенал» интересуется Тэмми Абрахамом
07:57
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть команду летом. По информации The Telegraph, «Арсенал» заинтересован в подписании 23-летнего англичанина.
В конце мая появилась информация, что игрок не сработался с новым тренером клуба Томасом Тухелем. Футболист был недоволен количеством игрового времени.
В прошедшем сезоне Абрахам сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 голевых передач.
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