«Арсенал» интересуется Тэмми Абрахамом

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть команду летом. По информации The Telegraph, «Арсенал» заинтересован в подписании 23-летнего англичанина.

В конце мая появилась информация, что игрок не сработался с новым тренером клуба Томасом Тухелем. Футболист был недоволен количеством игрового времени.

В прошедшем сезоне Абрахам сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 голевых передач.