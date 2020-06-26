«Арсенал» интересуется Собослои

«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Зальцбурга» Доминике Собослои, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» поборются за 19-летнего венгра с «ПСЖ» и «Миланом», которые также претендуют на игрока. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зальцбург» готов отпустить футболиста за сумму в 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Собослои 10 голов и 16 результативных передач в 37 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 13,5 миллиона евро.