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«Арсенал» интересуется полузащитником «Ювентуса» Рабьо

11:59

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриану Рабьо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета пытался получить 25-летнего француза к себе в команду на правах аренды, однако сделка не удалась. Сообщается, что игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро.

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