«Арсенал» интересуется Команом из «Баварии»

Форвард «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 28-летнего француза претендует «Арсенал». Лондонцы уже связались с мюнхенской командой, чтобы узнать о возможности трансфера.

В текущем сезоне Коман провел 35 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.